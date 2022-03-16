Наталя Могилевська перетворила свій хіт Місяць в молитву про припинення війни

Артистка вірить в силу музики і не може стояти осторонь, коли на Батьківщині гинуть люди.
Народна артистка України, співачка і продюсер Наталія Могилевська заробила всеукраїнську популярність завдяки пісні Місяць, випущеної в 1999 році.
Через 23 роки вона, за сприяння автора пісні Юрія Рибчинського, вона змінила слова свого хіта так, що він перетворився на молитву за перемогу України в боротьбі з російським окупантом.
Оновлену пісню і новий кліп, присвячений Батьківщині, Наталія Могилевська виклала на своїй сторінці в Instagram, а також у YouTube.
"Молюсь за міста України!Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганск, Крим…. За всі міста України, за людей моїх рідних - і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!
Дякую моєму вчителю, великому генію української поезії - Юрія Євгенійовичу Рибчинському за ці прекрасні слова до моєї пісні Місяць. Сьогодні цей message працює абсолютно по-іншому: Я КАЖУ НІ ЖАХЛИВІЙ ЦІЙ ВІЙНІ!" - так співачка описала, що її надихнуло написати пісню-молитву.
читайте такожПоки в Україні війна: Maruv знялася для російського глянцю
Раніше в Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. В результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Український телеведучий Дмитро Комаров прибув на місце трагедії і зняв наслідки ракетного удару, щоб злочини окупантів побачив весь світ.
Інші новини:
- "Я схиляюся перед їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост За Україну
- Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну: "Пісня - набат, крик душі!"
- Анатолій Анатоліч з іронією розповів, у чому різниця між українцями та росіянами