Наталя Могилевська перетворила свій хіт Місяць в молитву про припинення війни

Наталія Могилевська заспівала молитву за Україну / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України, співачка і продюсер Наталія Могилевська заробила всеукраїнську популярність завдяки пісні Місяць, випущеної в 1999 році.

Через 23 роки вона, за сприяння автора пісні Юрія Рибчинського, вона змінила слова свого хіта так, що він перетворився на молитву за перемогу України в боротьбі з російським окупантом.

Оновлену пісню і новий кліп, присвячений Батьківщині, Наталія Могилевська виклала на своїй сторінці в Instagram, а також у YouTube.

"Молюсь за міста України!Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганск, Крим…. За всі міста України, за людей моїх рідних - і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!

Дякую моєму вчителю, великому генію української поезії - Юрія Євгенійовичу Рибчинському за ці прекрасні слова до моєї пісні Місяць. Сьогодні цей message працює абсолютно по-іншому: Я КАЖУ НІ ЖАХЛИВІЙ ЦІЙ ВІЙНІ!" - так співачка описала, що її надихнуло написати пісню-молитву.

читайте такожПоки в Україні війна: Maruv знялася для російського глянцю

Раніше в Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. В результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Український телеведучий Дмитро Комаров прибув на місце трагедії і зняв наслідки ракетного удару, щоб злочини окупантів побачив весь світ.

Інші новини: