Суддя Танців з зірками втік від дружини після року стосунків

Максим Чмерковський кинув дружину на початку їхніх стосунків / instagram.com/maksimc

Танцюрист і суддя Танців з зірками Макс Чмерковський здається зразковим сім'янином. Однак відносини з дружиною Петою Маргатройд не завжди були ідеальними.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна артист розповів, як по дурості розійшовся з дружиною на початку їхніх стосунків.

Макс Чмерковський познайомився зі своєю дружиною на Бродвеї. На той момент вони обидва перебували у відносинах, але, на думку танцюриста, їх відносини були неминучими.

Чмерковський зустрічався зі своєю майбутньою дружиною рік. А потім... розійшовся з нею, бо злякався. Не відповідальності, а того що раптом у нього в будинку з'явилася жінка. Він довго відкладав відверту розмову з Петою. В результаті розрив вийшов дуже негарним.

"Вона все намагалася вивести мене на розмову, мовляв, що відбувається? А я все не міг їй сказати. І вже приїхавши в аеропорт, вона вже здала валізу, і ось вона зараз піде туди, а я туди не можу, у мене немає квитка... і ось в цей момент я подивився на неї і сказав якусь дурість чоловічу, на кшталт "давай зробимо паузу". І я за це потім дуже довго розплачувався",- розповів про розставання Чмерковський.

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Макс Чмерковський з дружиною Петою Маргатройд / instagram.com/maksimc

Танцюрист вважає цю історію своєю найбільшою дурістю. Через деякий час пара все ж возз'єдналася, і зараз виховує сина Шейя Александера Чмерковського.

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