Ставить крапку: Алла Пугачова закриває свою останню компанію в РФ

Алла Пугачова закриває свою останню компанію в РФ/ скрін

Російська співачка Алла Пугачова закриває свою останню компанію у Росії – ТОВ "АБП", яка займалася діяльністю у сфері радіомовлення, виготовлення музики і звукозапису.

Заяву про ліквідацію компанії співачка подала ще 23 листопада. Рішення щодо цього повинні озвучити у четвер, 1 грудня. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За допомогою фірми "АБП" у 2010 році вела діяльність радіостанція "Радіо Алла", директором якої зазначалася гендиректор співачки Олена Чупракова.

Також Пугачова за допомогою іменної фірми займалася організацією власних виступів.

Нагадаємо, раніше співачка Крістіна Орбакайте зворушливо привітала Аллу Пугачову з Днем матері. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки, на яких позувала разом з Примадонною і своїми дітьми.

Також раніше Любов Успенська "жартома" пригрозила Аллі Пугачовій смертю. Успенська поділилася спогадом про Примадонну, яку, за її запевненням, все ще вважає великою фігурою в музиці.

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