Любов Успенська невдало пожартувала над Аллою Пугачовою / instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/alla_orfey

Співачка-путинистка українського походження Любов Успенська відчайдушно намагається зберегти крихти популярності, які стрімко тануть в силу віку.

68-річна артистка намагається виїхати на епатажі і більш успішних колегах, чиї імена постійно на слуху. Так вона навіть знехтувала проросійськими переконаннями, аби її ім'я поставили в один рядок з ім'ям Алли Пугачової, яка має антивоєнну позицію.

В інтерв'ю для росЗМІ Успенська поділилася спогадом про Примадонну, яку, за її запевненням, все ще вважає великою фігурою в музиці. Всупереч сформованій в РФ тенденції ненавидіти тих, хто не згоден з політикою Кремля, артистка-путіністка мріє про дует з Примадонною. Пугачова їй вже раніше відмовляла.

"Я їй заперечила: "Я думала, що ти, Алла, будеш співати до кінця своїх днів і помреш на сцені!" Вона мене не зрозуміла, мабуть, подумала, що я маю на увазі, що вона помре на сцені завтра. Я їй пояснила, що мала на увазі, що хотіла сказати. Що вона буде до ста років співати, а потім помре на сцені. Алла спочатку не зрозуміла мого жарту", - згадує Успенська.

Хоча, судячи з того, що спільного проєкту так і не з'явилося, жарт Алла Борисівна зрозуміла. Просто тонкість гумору не оцінила.

Раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні, Любов Успенська може сісти у в'язницю на три роки.

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