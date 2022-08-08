Старший син Джамали душевно і зворушливо заспівав "Ой у лузі червона калина"

Джамала / Колаж фото УНІАН

Відома українська співачка Джамала (переможниця "Євробачення-2016") показала дуже зворушливий відеоролик, в якому відображені її сини – чотирирічний Емір-Рахман і дворічний Селім-Ґерай. Запис виконавиця виклала в Instagram.

Старший син Джамали і душевно, і хвацько заспівав патріотичну пісню "Ой у лузі червона калина". При цьому його молодший братик теж трохи здався в кадрі. Причому обох синів Джамала, очевидно, спеціально одягла у вишиваночки і шортики.

"Героям Слава! Повітряним силам України! Ви своїми крилами захищаєте наших дітей!", - підписала ролик Джамала.

Причому дівчина тихенького підспівувала синові. Наприкінці відео він сказав: "Слава Україні! Героям Слава".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 12 березня, в столиці Румунії Бухаресті пройшов музичний фестиваль на підтримку України.

Гостей фестивалю була переможниця Євробачення, українська співачка Джамала.

До того український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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