УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Старики принесли війну": легендарний український актор висловився про російських артистів

13 лютого 2023, 13:21
Легендарний український артист Олексій Горбунов дав відверте інтерв'ю, де розповів про ставлення до російських зірок.
Горбунов, Хабенський
Олексій Горбунов висловився про російських артистів / Колаж фото УНІАН

Ті деякі російські артисти, які виступили проти розв'язаними Путіним війни проти України, заслуговують слів підтримки за сміливість. Про це сказав легендарний український актор і кінозірка Олексій Горбунов в інтерв'ю YouTube-каналу "І грянув Грем".

"Діму Назарова я дуже добре знаю, тому що я з ним багато знімався. Я багато його віршів слухаю, які він виконує під гітару. І з Хабенським я знімався. Але мене 9 років немає в Росії, я стежу за ними дуже поверхнево. Враховуючи те, що вже майже рік ми живемо в цьому кошмарі, в цій жерсті, до якої ніяк ніхто не може звикнути, зі стражданнями близьких людей, зрозуміло, що моє серце розбите цими бомбами і цією війною", − сказав артист.

На його думку, в черговий раз повторилася ситуація, коли люди похилого віку (Путіну, нагадаємо, 70 років - Главред) розв'язали війну на якій доведеться вмирати молодим.

"Старі принесли молодим цю війну. До дітей прийшли люди пенсійного віку і сказали: "Тепер буде ось так". А дітям Масяня зараз розповідає те, як насправді відбувається. Як на мене, крутіше, ніж Куваєв (Олег Куваєв – аніматор і автор легендарного веб-серіалу "Масяня", − Главред), ніхто не пояснить. Нові випуски "Масяні" про війну − просто шедеврально. І це дітям набагато зрозуміліше, ніж наші розумні розмови про те, хто винен. Я взагалі дивуюся, як про це досі можна говорити. Вже рік всі все бачать", - каже Горбунов.

До слова, раніше Костянтин Хабенський звільнив актора Дмитра Назарова і його дружину Ольгу Васильєву з очолюваного ним МХТ імені Чехова. Причиною розірвання контракту стали гучні "антиросійські настрої" акторів. Назаров покинув культурний заклад, якому віддав 20 років.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, який ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну, заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

Також повідомлялося, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Інші новини про шоу-бізнес:

Костянтин Хабенський Олексій Горбунов новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:51

Захід озброїть ЗСУ тріадою: експерт назвав причину передачі Україні F-16

13:49

Як швидко обробити скумбрію на філе: проста покрокова інструкція, яку осилить кожна господиняВідео

13:40

РФ намагається відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії – ПодолякВідео

13:25

Ріанна шокувала новиною про другу вагітністьВідео

13:21

"Старики принесли війну": легендарний український актор висловився про російських артистівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:17

Блейк Лайвлі "проговорилася", що вона та Райан Рейнольдс вчетверте стали батьками

13:07

До сковороди нічого не прилипне: бомбічний фокус від досвідчених господарокВідео

13:04

У Путіна з’явилося нове смішне прізвиськоВідео

13:04

"Спроба поцілувати криваві руки Путіна": у МЗС України відповіли Берлусконі через слова про Зеленського

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 14 лютого 2023: Близнюкам - визнання, Стрільцям - креативні рішення

12:59

Чого чекати від нового наступу Росії і коли закінчиться війна – чат із Георгієм Тукою

12:58

Гороскоп Таро на 14 лютого 2023: Терезам - пристрастний роман, Левам - неземне щастя, Ракам - зміниВідео

12:51

РФ готує переворот у Молдові, Україна перехопила план Москви - СандуВідео

12:25

"Нам можуть дати літаки не раніше, ніж за 3 місяці": у передачі винищувачів є одне "але" – полковникВідео

12:11

Круглі будинки в СРСР: навіщо їх будували і чому в них було нестерпно жити

12:08

Якщо Україна отримає винищувачі: Світан розповів, чим може відповісти РосіяВідео

11:59

Від літаків, до танків і снарядів: Резніков назвав ключові теми нового "Рамштайну"Відео

11:58

"Вагнерівці" стратили кувалдою ще одного свого найманця та показали відео

11:49

"Щоб Європа змусила Україну віддати території": в ОП сказали, навіщо РФ галас навколо "нового наступу"Відео

11:46

Військовий експерт спрогнозував, чи можуть ЗСУ отримати від Заходу літаки новіші за F-16Відео

Реклама
11:27

Що робити, коли повістка прийшла на роботу і чи можна від неї відмовитися

11:27

"Спочатку собаки, потім - бомж на смітнику": росЗМІ "умертвили" Олексія Паніна на Мальдівах

11:02

Медведчук з'явився на білоруському ТБ і видав нову маячню про УкраїнуВідео

10:53

Путініст Лепс зі сцени вилаяв ГалкінаВідео

10:20

Росія може готувати масований ракетний удар 24 лютого - ОК Південь

09:59

"Вампірять" по повній: які кішки найнебезпечніші для жінок

09:58

Жіночий гороскоп на тиждень 13-19 лютого: Козерогам - неоднозначні події, Дівам - вигодаВідео

09:42

Є влучання в базу окупантів: у Маріуполі прогриміла серія вибухівВідео

09:40

Волонтер зумів вивезти з прифронтового села на Донеччині фермера і його 71 козуВідео

09:13

"Чому син не на "СВО"?": "патріота" Газманова принизили в прямому ефіріВідео

09:08

Правозахисні організації закликали в 2023 році врегулювати питання компенсації за знищене росіянами майно

09:07

Гороскоп на сьогодні 13 лютого 2023: Раку - нові можливості, Левам - вигідне знайомствоВідео

09:00

Украина отримає ракети Storm Shadow і знищить ними Чорноморський флот РФ - Роман СвітанВідео

08:51

ПриватБанк поміняв правила по кредитках: хто не зможе зняти готівкуВідео

08:21

Експерт розкрив плани Кремля до річниці вторгнення 24 лютого

08:21

Мета Путіна - закінчити війну в 2023 році, взявши паузу на кілька років - ФейгінВідео

08:19

Там господарює путінський холуйПогляд

07:28

Пропаганда зламалася: путінський політолог заявив про провал "СВО"Відео

07:25

Фінляндія зволікає з рішенням щодо танків Leopard для України: в чому причина

06:47

Під Вугледаром ЗСУ розбили елітну бригаду морської піхоти РФ - Politico

Реклама
06:20

Що впливає на темпи постачання західних танків УкраїніПогляд

04:10

У березні Україну чекає сувора зима: синоптик розповіла про погоду навесніВідео

03:20

"Можуть піти на все": експерт про можливу висадку десанту для нападу на ОдесуВідео

02:33

Пінк похвалилася засмаглими сідничками в яскраво-червоному купальнику "Рятувальників Малібу"

02:03

"Та вас ненавидить весь світ": Волочковій і Джигурді дісталося за підтримку війниВідео

01:33

Буде як новий: як очистити б'ютіблендер в мікрохвильовціВідео

00:51

Що робили 13 лютого, щоб в будинку весь рік щастя було: прикмети і заборониВідео

00:16

Потужна "бавовна" У Маріуполі: у Мережі повідомляють про підрив окупантів разом зі складом боєприпасівВідео

12 лютого, неділя
23:32

"Чи живий диктатор": чому Путіну важливо "відгуляти" 24 лютого - експертВідео

23:08

"Доведеться звикати": Ігнат розповів про підлу тактику РФ, яка тероризує Україну "шахедами"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти