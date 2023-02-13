"Старики принесли війну": легендарний український актор висловився про російських артистів

Легендарний український артист Олексій Горбунов дав відверте інтерв'ю, де розповів про ставлення до російських зірок.

Олексій Горбунов висловився про російських артистів / Колаж фото УНІАН

Ті деякі російські артисти, які виступили проти розв'язаними Путіним війни проти України, заслуговують слів підтримки за сміливість. Про це сказав легендарний український актор і кінозірка Олексій Горбунов в інтерв'ю YouTube-каналу "І грянув Грем".

"Діму Назарова я дуже добре знаю, тому що я з ним багато знімався. Я багато його віршів слухаю, які він виконує під гітару. І з Хабенським я знімався. Але мене 9 років немає в Росії, я стежу за ними дуже поверхнево. Враховуючи те, що вже майже рік ми живемо в цьому кошмарі, в цій жерсті, до якої ніяк ніхто не може звикнути, зі стражданнями близьких людей, зрозуміло, що моє серце розбите цими бомбами і цією війною", − сказав артист.

На його думку, в черговий раз повторилася ситуація, коли люди похилого віку (Путіну, нагадаємо, 70 років - Главред) розв'язали війну на якій доведеться вмирати молодим.

"Старі принесли молодим цю війну. До дітей прийшли люди пенсійного віку і сказали: "Тепер буде ось так". А дітям Масяня зараз розповідає те, як насправді відбувається. Як на мене, крутіше, ніж Куваєв (Олег Куваєв – аніматор і автор легендарного веб-серіалу "Масяня", − Главред), ніхто не пояснить. Нові випуски "Масяні" про війну − просто шедеврально. І це дітям набагато зрозуміліше, ніж наші розумні розмови про те, хто винен. Я взагалі дивуюся, як про це досі можна говорити. Вже рік всі все бачать", - каже Горбунов.

До слова, раніше Костянтин Хабенський звільнив актора Дмитра Назарова і його дружину Ольгу Васильєву з очолюваного ним МХТ імені Чехова. Причиною розірвання контракту стали гучні "антиросійські настрої" акторів. Назаров покинув культурний заклад, якому віддав 20 років.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, який ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну, заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

Також повідомлялося, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Інші новини про шоу-бізнес: