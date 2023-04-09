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Стало відомо, хто замінив у театрі Остапа Ступку, який потрапив у п'яну ДТП

Дмитро Відоменко
9 квітня 2023, 17:04 оновлено 9 квітня, 17:06
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У виставі за Вільямом Шекспіром "Коріолан" на сцені театру імені Івана Франка в Києві замість Остапа Ступки зіграв його колега - Віталій Ажнов.
Ступка, Ажнов
Остап Ступка та Віталій Ажнов / Колаж фото УНІАН та Facebook

Напередодні в київському Театрі імені Івана Франка відбулася вистава "Коріолан" (за однойменною п'єсою Вільяма Шекспіра), в якій одну з ролей виконує актор Остап Ступка - який нещодавно став фігурантом гучної п'яної ДТП. Але цього разу на сцени в ролі Сицилія Велута замість нього вийшов актор Віталій Ажнов, повідомляється на Facebook-сторінці театру.

"Вчора роль Сицилія Велута вперше виконав Віталій Ажнов! Вітаємо з прем'єрою! Наступний показ "Коріолана" 25 травня", – йдеться в тексті. До слова, раніше Ажнов грав у цій виставі одну з ролей другого плану.

Як повідомляє портал Главком з посиланням на коментар представників театру, Остап Ступка повинен брати участь у всіх наступних постановках. До слова, у 2019 році саме за роль Сицилія Велута Ступка отримав престижну премію "Київська пектораль".

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Подробиці аварії зі Ступкою

4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rover в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водєві-порушнику ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушник затримали на місці події у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння)

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.

Суд 6 квітня ухвалив рішення і призначив Остапу Ступці цілодобовий домашній арешт строком до 5 червня.

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