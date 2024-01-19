Стало відомо, хто вестиме Нацвідбір Євробачення-2024

Стало відомо, хто вестиме Національний відбір пісенного конкурсу Євробачення 2024.
Інформація про це з'явилася на сторінці Суспільного в Instagram. Мовник повідомив, що вести Нацвідбір будуть:
Юлія Саніна, фронтвумен гурту The HARDKISS;
Тимур Мірошниченко, офіційний "голос" Євробачення в Україні
Василь Байдак, стендап-комік.
"3 лютого у фіналі Нацвідбору зіркова трійка ведучих працюватиме як на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах. Вести бекстейдж і передшоу Нацвідбору на Євробачення-2024 буде наша ведуча Анна Тульєва", - повідомило Суспільне.
Нагадаємо, раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.
Відзначимо, що сам Національний відбір на Євробачення-2024 відбудеться в суботу, 3 лютого. Організатори заходу точний час назвуть ближче до дати.
Відомо, що Нацвідбір, організацією якого цього року займається команда 1+1 media Big Brave Events, проходитиме у форматі телеконцерту - без глядачів у залі. Таке рішення прийняли з міркувань безпеки. Також організатори приховують і місце, в якому відбудеться сам концерт.
Трансляція Нацвідбору на Євробачення-2024 планується по телеканалах. Крім того в прямому ефірі її традиційно можна буде подивитися онлайн. Наприклад, на офіційному YouTube-каналі Євробачення в Україні.
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