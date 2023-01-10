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"Збреши, але не роби цього": Павло Зібров розповів, як "мочив" Таїсію Повалій

10 січня 2023, 11:30
Зібров пояснив, чому про українських артистів-зрадників шкодує більше, ніж про російських пропутінських діячів мистецтва.
Павло Зібров, Таїсія Повалій
Павло Зібров розповів, як зіпсувалася його дружба з Таїсією Повалій / instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/tpovaliyofficial

Український співак, Народний артист України Павло Зібров майже 30 років дружив із зірковим сімейством продюсера Ігоря Ліхути та співачки Таїсії Повалій, які з початку повномасштабної війни в Україні стали цілковитим розчаруванням для українців.

В інтерв'ю для Григорія Решетника Зібров розповів, що відносини між ним і зрадниками почали псуватися ще в 2014 році. Проросійська позиція Повалій, заснована на грошах, а не переконаннях, зачіпала артиста, і він став зводити їх спілкування до мінімуму.

"Дружили 28 років. Але після 2014 стосунки пішли вниз. Ми зрозуміли, що вони там сидять, на всіх концертах працюють. Риторика не дуже гарна про Україну. А 9 травня… Концерт з "Кремльовки" – в погонах всі генерали, полковники, і Тая виходить співати пісню "Рідна мати моя". У мене сльози на очах і ком в горлі. Думаю: "Що ж ти робиш?" Ну, сказала б уже, що пальчик зламався чи з горлом щось. Збреши, але не роби цього. Це ж дивиться увесь світ", - згадує Зібров.

Після цієї події він прийняв рішення використовувати будь-яку можливість, щоб викрити запроданку Повалій у зраді. "Де тільки була така можливість, я почав писати і Ліхуті, і Таї Повалій. Мені ніхто не відповідав, але де тільки міг, я їх "мочив". Проте я втомився і більше не хочу називати їхні прізвища", - каже співак.

Він також розповів, що шкодує, що артисти-зрадники все ще числяться українськими, адже це дає їм можливість різко змінювати свою позицію, коли це вигідно, навіть санкції їм не такі страшні.

"Російським артистам – Лепсу, Кіркорову, Баскову – відмінили концерти по всьому світу. Вони нарешті сидять у себе в облозі. А у Повалій залишився паспорт України, яку вона ненавидить. Їздять собі у Відень, та куди завгодно! Їх пропускають, дають квитки. І одразу стають "українцями", "патріотами"… Ось за це мені шкода. Якби у них ще паспорти забрати, щоб нічого їм не нагадувало про Україну, яка їм дала все", - розмірковує Павло Зібров.

Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

Інші новини:

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