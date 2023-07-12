Соліст 'ТіК' показав красиві і романтичні фото на честь річниці весілля

Співак Віктор Бронюк в річницю весілля показав, яким було його одруження в далекому 2008 році - тобто 15 років тому.

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Віктор Бронюк поностальгував про власне весілля / колаж УНІАН та Instagram

Соліст українського фолк-рок-гурту "ТіК=" Віктор Бронюк на честь 15-річної річниці свого весілля в соцмережі Instagram виклав архівні фото зі свого весілля з дружиною Тетяною.

"15 років нашій родині! Кришталеве весілля! Улюблена моя Тетяна, люблю тебе так само сильно, з тих пір як зустрів і відчув твоє серце! Спасибі тобі за кожну нашу мить разом, за наших діток, за нашу сім'ю! Щасливий з тобою завжди і найбільше хочу, щоб і ти була щаслива!", - підписав співак.

Як видно їх архівних фото з їхнього весілля, Тетяна на святі була в розкішній білій сукні, а Віктор – у вишиванці і світлих брюках. Співак показав, які були обряди на весіллі, коли вони з обраницею крокували над вишитими рушниками, а також яким був святковий фуршет.

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Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні родини.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив співак.

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