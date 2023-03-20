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"Запах крові мені не приносив задоволення": соліст "Антитіл" розповів, чи повернеться на фронт

20 березня 2023, 17:18
Лідер попрок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя після того, як пів року прослужив парамедиком на фронті, став резервістом ЗСУ.
Тополенька
Тарас Тополя / Колаж фото УНІАН і instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя з популярної попрок-групи "Антитіла" є парамедиком і разом з колегами по групі пів року прослужив на фронті. Зараз вони всі переведені в резерв. Тепер же в інтерв'ю Денису Жупнику Тополя розповів, чому не поспішає повертатися в зону бойових дій.

"Мені не приносила великого задоволення війна. Є такий тип людей - "штурмовиків", у яких адреналін, вони рвуться [битися – Главред]. Можливо, вони собі навіть в цьому не зізнаються, але є ті, кому це подобається. Такий характер, є різні люди. І ці люди народжені для війни. Ці люди в мирний час відрізняються − живуть війною, тренуються, отримують від цього задоволення. Це для них круто, я таких людей поважаю, але я не такий. Я трохи для іншого народжений", - зізнався артист.

За словами Тополі він та інші музиканти "Антитіл" вступили до лав ЗСУ з почуття обов'язку. І після переведення в резерв у музиканта немає бажання повернутися в зону активних боїв. Правда, Тополя хоче взяти участь у звільненні Криму від російських окупантів.

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"Запах крові, сморід від вибухів, мені це не приносило задоволення. Тому я не відчуваю втраченої можливості. Я відчував радість за те, що ми звільняємо території, що є успіхи у ЗСУ на полі бою. Але смутку через те, що я не в цій гущі подій − у мене не було. Хоча я мрію бути причетним до контрнаступу в Криму. Хочу, щоб на березі мису Фіолент був дитячий табір або якесь місце, куди дітки, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, могли б приїхати і відпочити. Ось за це я буду боротися. Якщо доведеться в цьому контексті повернутися і взяти участь в деокупації Криму, теоретично, ми можемо це зробити", − пояснив музикант.

При цьому Тополя все ж не виключає, що його і музикантів з його колективу командування ЗСУ можуть повернути на фронт і раніше.

"Нас вивели в резерв наказом, і таким же наказом нас можуть повернути назад. У мене є військовий квиток, Я залишаюся військовослужбовцем. Ми сухопутні війська, піхота. Стрілки", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні родини.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив співак.

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