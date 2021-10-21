Соліст Ляпіса і Brutto Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві вирубив фаната з одного удару

Сергій Міхалок розквасив ніс п'яному фанату / instagram.com/brutto_nostra

Поет, музикант і колишній лідер гурту Ляпіс Трубецькой Сергій Міхалок гастролює Україною з проектом Ляпіс-98. 20 жовтня під час концерту в Полтаві Міхалок зчепився з глядачем із залу і розбив йому ніс.

Конфлікт між нетверезим фанатом і музикантом був знятий на відео і дуже швидко розійшовся по мережі.

Міхалок недовго сперечався з глядачем із залу, який обурювався, що група грає нісенітницю, а потім запросив його на сцену. Чоловік вийшов з власною гітарою і явно розгубився від таких подій.

Сергій Міхалок спочатку з сарказмом запропонував фанату зіграти, потім став напирати: вимагати показати квиток, жартувати, питати, навіщо той прийшов на концерт поганого артиста. У якийсь момент Міхалок просто зірвався, повісив мікрофон на стійку, схопив чоловіка за грудки і вдарив його головою в перенісся. Від такого удару чоловік впав на підлогу і втратив свідомість. Його та гітару зняли зі сцени.

Глядацька зала обурено загуділа. Міхалок рвонувся спуститися зі сцени, щоб продовжити конфлікт, але його зупинили охоронці. Музикант повернувся до мікрофонної стійки і продовжив концерт.

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