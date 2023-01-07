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Собчак "поховала" Михалкова, росіяни в істериці

7 січня 2023, 14:22
Пропагандисти накинулися на Ксенію Собчак через її публікацію про Микиту Михалкова.

Ксенія Собчак, Микита Михалков
Ксенія Собчак, Микита Міхалков / скріншот YouTube

Ксенія Собчак почала міркувати про майбутнє російської культури без режисера і пропагандиста Микити Михалкова, який днями потрапив до реанімації.

В одному зі своїх Telegram-каналів вона допустила, що відхід Михалкова - буде як смерть Сталіна

"Любимова, Бурляєв і маса інших важливих фігур без Михалкова - зовсім інша справа. Новий доступ до тіла ніхто не дасть. А з тих, у кого він є... хто може зайняти це місце? Правильно - ніхто", - писала вона.

Собчак за таке висловлювання пропагандисти охрестили "чудовиськом і бісівкою". Вона вирішила відповісти критикам. На думку Собчак, багато хто невірно зрозумів посил і неуважно вивчили пост про Михалкова.

"Ось як бути з цими людьми? Що у них замість голови і серця? Пишеш прямо: бажаю тільки здоров'я, бажаю тільки довголіття, сподіваюся, пізніше трапиться його відхід. Але ні: Собчак бажає смерті Микиті Михалкову. Буквально Королівство кривих дзеркал", - обурилася скандальна журналістка.

Нагадаємо, режисер і затятий українофоб Микита Михалков знаходиться у важкому стані, у нього коронавірус, ускладнений пневмонією. За інформацією росЗМІ, спочатку Михалкова госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики прийняли рішення перевезти його в іншу лікарню за допомогою реанімаційної бригади.

Також ми писали, що російський режисер і ненависник України, прихильник вбивств мирного населення Микита Міхалков висловився про свою збочену любов до України.

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Автор: Сергій Кущ
Ксенія Собчак Микита Міхалков
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