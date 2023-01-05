Українофоб Михалков потрапив до лікарні, стан важкий

Відомо, що Микита Михалков перебуває у важкому стані через коронавірус.

Микита Михалков / Скріншот відео з youtube.com

Режисер і затятий українофоб Микита Михалков перебуває у важкому стані, у нього коронавірус, ускладнений пневмонією.

За інформацією росСМИ, спочатку Михалкова госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики прийняли рішення перевезти його в іншу лікарню за допомогою реанімаційної бригади.

Відомо, що Михалков перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, російський режисер і ненависник України, прихильник вбивств мирного населення Микита Міхалков висловився про свою збочену любов до України.

Зокрема, режисер, який потрапив під санкції ЄС і більше не зможе відвідувати свою розкішну віллу в Італії, пояснив чому, на його думку, його намагаються ізолювати від нормального життя і адекватного світу.

Також ми писали, що раніше набрав чинності дев'ятий пакет санкцій проти Росії, яка веде жорстоку війну проти України, до якої потрапили 150 фізичних та юридичних осіб.

Нарешті, серед них виявився російський режисер-путініст Микита Міхалков. Тепер він не побачить свою віллу в Тоскані. Маєток режисера поблизу містечка Татті в провінції Гроссето разом з виноградниками займає площу кілька десятків гектарів.

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