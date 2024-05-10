Фінал Євробачення 2024: Україну різко опустили в рейтингу - що сталося

Гранд-фінал Євробачення 2024 відбудеться вже 11 травня, початок заплановано на 22:00 за київським часом.

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Євробачення 2024 рейтинг букмекерів / Колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Після двох півфіналів Євробачення 2024 букмекери оновили прогнози на переможця конкурсу.

У трійку потенційних лідерів раптово вирвалася країна, якій до цього пророкували лише восьме місце.

Хто стане переможцем Євробачення 2024

Перше місце все ще пророкують Хорватії - артисту Baby Lasagna з його запальною піснею "Rim Tim Tagi Dim".

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І якщо раніше друге місце, за прогнозами букмекерів, міг отримати представник Швейцарії - артист Nemo з піснею The Code, то тепер його різко посунув Ізраїль. Співачка Еден Голан виконала у другому півфіналі свій трек "Hurricane" і різко піднялася з восьмої сходинки на другу.

Рейтинг букмекерів на переможця Євробачення 2024:

1 місце - Хорватія

2 місце - Ізраїль

3 місце - Швейцарія

4 місце - Франція

5 місце - Ірландія

6 місце - Україна.

Євробачення 2024 - рейтинг букмекерів / eurovisionworld.com

Коли відбудеться фінал Євробачення 2024

Гранд-фінал Євробачення 2024 відбудеться вже 11 травня, початок заплановано на 22:00 за київським часом.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення 2024 - останні новини

Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

А також після того як Alyona Alyona та Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.

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