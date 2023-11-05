Смерть Сивохо: мама артиста розповіла, де поховають знаменитого шоумена

У Донецьку знаходяться могили батька, дідуся і бабусі артиста, розповіла мама артиста.

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З Сергієм Сивохо попрощалися в Києві / Колаж: Главред, Фото: Instagram / ligasmihu_official, УНІАН

Мати померлого колишнього гравця КВН, відомого шоумена Сергія Сивохо розповіла про те, що планує поховати урну з прахом сина в Донецькій області, де покояться його рідні.

За її словами, в Донецьку знаходяться могили його батька, дідуся і бабусі, повідомляє Obozrevatel.

"Прах Сергія планую перевезти в Донецьк. На центральному кладовищі в Донецьку похований його батько, дідусь і дві бабусі. Як ви вважаєте, хіба я неправильно роблю, що хочу, щоб він спочивав з рідними?"- каже вбита горем жінка.

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Цю ідею також підтримала і дружина покійного артиста. Однак мати Сивохо впевнена, що їх повернення на батьківщину буде складним випробуванням. Втім, обіцяє, що зробить все належним чином.

"Як буду їхати назад – ще невідомо. Знаю лише, що учасники КВН - друзі сина - передаватимуть мене з рук в руки. Я все зроблю, як потрібно, не думайте – його друзі все необхідне вже готують. Не можу, так важко...",-розповіла 78-річна жінка.

Відзначається, що жінка живе в окупованому Донецьку і на прощання з сином до Києва їхала через пункт пропуску Колотилівка, а потім в спеціальному евакуаційному поїзді з Сум.

Також, за словами матері актора, стало відомо, що церемонія прощання відбулася не тільки в Києві, але і в Німеччині, де помер Сергій Сивохо.

Раніше стало відомо про останніх днях Сергія Сивохо. Марина Миргородська, екс-директор ТРК" Україна", розповіла про хворобу померлого нещодавно артиста і продюсера Сергія Сивохо.

Сивохо помер на 55-му році життя в ніч на 17 жовтня у Німеччині - в одній з місцевих клінік. Останні роки він відійшов від активної публічної діяльності - через серйозні проблеми зі здоров'ям (хронічна хвороба легень).

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