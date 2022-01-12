Слава Камінська у весільній сукні заінтригувала фанатів

Співачка залишила дивне послання в соціальних мережах.
Співачка Слава Камінська ходить в холостячках з 2019 року. Тоді вона розлучилася зі своїм чоловіком і батьком її дітей Едгаром Камінським після п'яти років шлюбу.
Однак артистці вдалося зберегти прекрасні стосунки з колишнім чоловіком. Останнім часом вона також не перестає інтригувати підписників спільними фотографіями з Камінським, до яких залишає ніжні, вельми неоднозначні підписи.
Фанати почали припускати, що Слава зважилася повернутися до колишнього коханого і возз'єднати сім'ю.
Вишенькою на торті цієї інтриги стали недавні фотографії співачки у весільній сукні.
На них Камінська в шикарному білому вбранні з глибоким вирізом і довгим шлейфом позує на снігу. До одного з таких знімків артистка залишила цікавий коментар: "До весілля заживе".
читайте такожСлаву Камінську засудили фанати за фото з Ані Лорак
Раніше Міс Україна Всесвіт топлес "підсмажила" свої пишні принади на мексиканському курорті.
Інші цікаві новини:
- Слава Камінська похвалилася ідеальними ногами і осикою талією в купальнику
- Одеська Рапунцель через довгу косу не може обійтися без сторонньої допомоги
- Син Ротару показав шикарний котедж матері
- Санта Дімопулос повідала про "непростий вік" свого сина від Джеджули
- Ксенія Мішина розкрила подробиці про батька її 9-річного сина Платона
- "Доходило до реанімації": Дружина Віктора Павлика розповіла про алкоголізм і борги співака