Слава Камінська у весільній сукні заінтригувала фанатів

Слава Камінська готується до змін у житті / instagram.com/babaslavka

Співачка Слава Камінська ходить в холостячках з 2019 року. Тоді вона розлучилася зі своїм чоловіком і батьком її дітей Едгаром Камінським після п'яти років шлюбу.

Однак артистці вдалося зберегти прекрасні стосунки з колишнім чоловіком. Останнім часом вона також не перестає інтригувати підписників спільними фотографіями з Камінським, до яких залишає ніжні, вельми неоднозначні підписи.

Фанати почали припускати, що Слава зважилася повернутися до колишнього коханого і возз'єднати сім'ю.

Вишенькою на торті цієї інтриги стали недавні фотографії співачки у весільній сукні.

На них Камінська в шикарному білому вбранні з глибоким вирізом і довгим шлейфом позує на снігу. До одного з таких знімків артистка залишила цікавий коментар: "До весілля заживе".

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Слава Камінська приміряла весільну сукню / instagram.com/babaslavka

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