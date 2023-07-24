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Слава Камінська показала фанатам свого коханого-іноземця: але є нюанс

Дмитро Відоменко
24 липня 2023, 20:35 оновлено 24 липня, 20:37
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Слава Камінська поділилася романтичним фото зі своїм загадковим коханим, про якого відомо лише те, що він іноземець.
Камінська, улюблений
Слава Камінська дещо лукаво показала коханого / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Колишня співачка з українського гьорлз-бенду "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram-stories романтичним фото зі своїм загадковим бойфрендом-іноземцем.

Співачка виклала в мережу фото з коханим-іноземцем ‒ так званий "ліфтолук". Камінська робила селфі в дзеркалі кабіни ліфта. А в цей же самий час її обранець прилаштувався рівно за нею.

Правда, розгледіти таємничого бойфренда співачки її шанувальники поки не можуть ніяк. Адже співачка приховує його обличчя на всіх спільних кадрах. Ось і цього разу Камінська прикрила його обличчя картинкою ‒ цього разу кадром з юним актором Макколеєм Калкіним з легендарної різдвяної комедії "Один вдома".

відео дня
Камінська
Слава Камінська і її загадковий коханий / Instagram

Нагадаємо, раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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