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Камінська розповіла, на які гроші живе за кордоном

Дмитро Відоменко
23 червня 2023, 10:48 оновлено 23 червня, 10:48
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Співачка Слава Камінська каже, що їй в Нідерландах вдалося помітно скоротити витрати на життя.
Камінська
Слава Камінська / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Слава Камінська, попспівачка і колишня учасниця гьорлз-бенду "НеАнгели" розповіла, на які кошти живе разом з дітьми за кордоном. Інформацію виконавиця озвучила в інтерв'ю УНІАН.

"Я довгі роки працювала і відкладала на світле майбутнє, а виявилося на чорний день. Але 24 лютого 2022 року зруйнувало мрії мільйонів українців, і я не стала винятком. Але, звичайно, мова не йде тільки про те, щоб проїсти тут заощадження. У мене є ідеї, є певні цілі і творчі завдання — і зараз я, як і багато артистів, починаю новий шлях", ‒ сказав він.

Камінська каже, що їй в Нідерландах вдалося помітно скоротити витрати на життя.

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"Як не дивно, але витрачаю тут я набагато менше, ніж в Україні. Прийшло розуміння, що багато речей нам просто не потрібні або штучно нав'язані. Я спостерігаю за тим, як європейці живуть просто і без надмірностей, і сама цьому із задоволенням вчуся — такий мінімалізм вкрай заразливий. У Нідерландах не заморочуються, в чому ходити — навіть це стало для мене одкровенням, і допомогло з часом відчувати себе вільніше. А основна стаття витрат очевидна - діти", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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