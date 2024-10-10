Слава Дьомін зізнався в ніжних почуттях до Злати Огнєвіч

Ксенія Мішина - не єдина зірка, яка вкрала серце шоумена.

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Слава Дьомін новини - Слава Дьомін розповів про почуття до Злати Огнєвіч / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/zlata.ognevich

У серпні 2024 року український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін вперше офіційно визнав, що в нього був зв'язок з акторкою Ксенією Мішиною, який приписували парі ще восени 2023 року. Стосунки між Дьоміним і Мішиною не склалися, але й сьогодні залишаються живою темою для обговорення.

Так шоумен запропонував підписникам у своєму блозі в Instagram пограти в "запитання-відповідь", унаслідок чого його особисте життя опинилося в центрі підвищеної уваги.

Наприклад, Дьомін зізнався, що його серце зараз невільне. Про велике кохання він говорити не поспішає, але симпатія до неназваної незнайомки його душу все ж хвилює.

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Крім того Слава відповів, чи був він закоханий у когось з українського шоу-бізнесу крім Ксенії Мішиної. Він визнав, що мав сильну симпатію до української співачки Злати Огнєвіч.

При цьому Слава Дьомін не став уточнювати, чи були в нього побачення з артисткою та чому стосунки не мали розвитку.

Слава Дьомін новини - Слава Дьомін розповів про почуття до Злати Огнєвіч / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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