Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Слава Дьомін зізнався в ніжних почуттях до Злати Огнєвіч

Анна Підгорна
10 жовтня 2024, 19:19
388
Ксенія Мішина - не єдина зірка, яка вкрала серце шоумена.
Слава Дьомін, Злата Огневич
Слава Дьомін новини - Слава Дьомін розповів про почуття до Злати Огнєвіч / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/zlata.ognevich

У серпні 2024 року український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін вперше офіційно визнав, що в нього був зв'язок з акторкою Ксенією Мішиною, який приписували парі ще восени 2023 року. Стосунки між Дьоміним і Мішиною не склалися, але й сьогодні залишаються живою темою для обговорення.

Так шоумен запропонував підписникам у своєму блозі в Instagram пограти в "запитання-відповідь", унаслідок чого його особисте життя опинилося в центрі підвищеної уваги.

Наприклад, Дьомін зізнався, що його серце зараз невільне. Про велике кохання він говорити не поспішає, але симпатія до неназваної незнайомки його душу все ж хвилює.

відео дня

Крім того Слава відповів, чи був він закоханий у когось з українського шоу-бізнесу крім Ксенії Мішиної. Він визнав, що мав сильну симпатію до української співачки Злати Огнєвіч.

При цьому Слава Дьомін не став уточнювати, чи були в нього побачення з артисткою та чому стосунки не мали розвитку.

Слава Дьомін
Слава Дьомін новини - Слава Дьомін розповів про почуття до Злати Огнєвіч / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Хто такий Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Хто така Злата Огнєвіч?

Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше чоловік Юлії Саніної, креативний директор і гітарист гурту The Hardkiss Вал Бебко після 9 місяців мовчання і чуток про втечу вийшов на зв'язок із шанувальниками і повідомив, де перебуває зараз.

Також онука Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, зізналася, чим заробляє на лакшері-життя в США. Ідея прийшла до неї після стажування в престижній американській компанії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Дьомін Злата Огневич новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Більше
Припинення вогню в обмін на гарантії для України: Зеленський зробив різку заяву

Припинення вогню в обмін на гарантії для України: Зеленський зробив різку заяву

20:06Україна
В Україну повертаються заморозки та зливи: названо дату різкого похолодання

В Україну повертаються заморозки та зливи: названо дату різкого похолодання

19:40Синоптик
Війська РФ перейшли в наступ у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

Війська РФ перейшли в наступ у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

19:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК

Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти тигра

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти тигра

Що не так на картинці: тільки геній знайде помилку за 6 секунд

Що не так на картинці: тільки геній знайде помилку за 6 секунд

Розвернули в аеропорту: Алла Пугачова намагалася вивезти з РФ речі вартістю $20 млн

Розвернули в аеропорту: Алла Пугачова намагалася вивезти з РФ речі вартістю $20 млн

Останні новини

20:10

Автомобільна шина і трішки фантазії: як зробити стильну клумбу для квітів

20:06

Припинення вогню в обмін на гарантії для України: Зеленський зробив різку заяву

19:45

Що буде, якщо їсти мед щодня: стала відома добова норма меду для людиниВідео

19:40

В Україну повертаються заморозки та зливи: названо дату різкого похолодання

19:19

Слава Дьомін зізнався в ніжних почуттях до Злати Огнєвіч

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
19:17

Війська РФ перейшли в наступ у Курській області: у ЗСУ розкрили подробиці

19:11

Початок операції України в Білорусі: Жданов дав свою оцінку воєнному сценарію

19:10

Курська операція: як будемо зустрічати Новий рікПогляд

18:45

"Історія складніша": в Раді відповіли, як Україна буде регулювати Tik-Tok

Реклама
18:40

Сяятимуть як нові: простий метод, який поверне блиск столовим приборам

18:18

Як підвищити енергоефективність будинку: ТОП-4 найощадливіших способа

18:06

Як відмити духовку без хімії та зайвого клопоту: 5 перевірених роками засобів

18:01

"НАТО готове і здатне реагувати": Альянс оголосив масштабні ядерні навчання

17:53

Матвієнко вперше заговорила про роман із партнером по сцені: "Ще чогось варта"

17:41

Військових віком до 25 років не демобілізовуватимуть: у Раді назвали причину

17:27

Членство в НАТО в обмін на території: генерал пояснив, чи можливий такий сценарій

17:21

У життя увірветься "біла смуга": що потрібно зробити 11 жовтня

17:07

Кім Чен Ин надіслав Путіну військових: де вони в Україні і що роблять - ЗМІ

16:55

Захід має сили закінчити війну в Україні вже сьогодні: Подоляк назвав умови

16:49

Україна міняє стратегію ведення війни: Маломуж розповів, що стане ціллю ЗСУ

Реклама
16:46

Чому не можна казати "дощова осінь": якої помилки ми часто припускаємосяВідео

16:35

Дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю: в НАТО назвали умову для України

16:14

Загадка-лабіринт для найуважніших: тільки одиниці знайдуть відповідь за 5 секунд

16:12

"Пішов так рано і це нечесно": Даніель Салем повідомив про загибель брата на війні

16:09

Найскладніші плями на одязі зникнуть відразу: жінка показала дієвий метод

16:01

Обмеження Telegram: в Україні працюють над регулюванням соцмережі - Юрчишин

15:56

Клани РФ "потонули" у конфліктах: Закаєв розповів про перспективи громадянської війни

15:54

Не буде жодного щура: одна рослина назавжди віджене гризунів від оселі та саду

15:38

Без прозріння від режиму: у РФ скаржаться на війну, але "за" окупантів - опитування

15:36

Там було майже 60 літаків і не тільки: нові деталі атаки на військовий аеродром РФ - ЗМІ

15:29

В Раді обмежили використання Telegram: що чекатиме порушників

15:03

Чи можуть в Україні заборонити деякі Telegram-канали: відповідь депутатаВідео

14:59

Способи, простіше нікуди: як розправити пуховик після прання

14:55

Дві неочевидні причини: для чого Росія перекидає літаки МіГ-31К до Білорусі

14:50

Оптична ілюзія розкриє вашу приховану силу: що ви бачите на зображенні

14:39

Кольори, які старять жінку після 40 - час наводити шмон у шафі

14:23

Ситуація може змінитись: чи складе армія Білорусі зброю в разі наступу ЗСУ

14:13

Новий церковний календар на жовтень 2024 року: дати великих свят

14:13

"Все залежить від багатьох факторів": ветеран АТО назвав ймовірну дату закінчення війни

14:07

Європа буде готова розбомбити РФ: який крок Кремля спровокує захід до дій - Жданов

Реклама
13:59

Церковне свято 11 жовтня: що заборонено робити у день апостола Пилипа

13:57

Українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї, де базуються Су-34 і Су-27: деталі

13:56

Пішла до молодого: ексдівчина 84-річного Аль Пачіно зустрічається з 68-річним коміком

13:43

У Польщі біля кордону сталася смертельна ДТП з українцями - деталіФото

13:21

Україна "готова припинити вогонь на фронті": у Зеленського відреагували на заяву ЗМІ

13:19

Холоднеча і дощі накриють всі області: в Україну йде небезпечний атмосферний фронт

13:16

Виплата пенсії на паузу: у жовтні не всім пенсіонерам надійдуть кошти

13:00

Розвернули в аеропорту: Алла Пугачова намагалася вивезти з РФ речі вартістю $20 млн

12:49

Яке авто проїде першим, а яке останнім: цікава задача для водіївВідео

12:45

Захопити до Нового року: Мусієнко озвучив місто на яке націлився ворог

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти