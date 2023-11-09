Шоумен виклав у Мережу листування з Потапом і розсекретив його місцезнаходження

Відомий ведучий Слава Дьомін оприлюднив листування з Потапом після того, як він в Дубаї засвітився в компанії з росіянами.

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Як розповів Слава Дьомін, Потап дійсно зараз перебуває за кордоном / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український шоумен і радіоведучий Слава Дьомін оприлюднити листування з продюсером і репером Потапом (він же Олексій Потапенко).

Зробив це шоумен після новини і відео про те, що Потап перебуває в Дубаї і засвітився в компанії російських артистів. У скріні з листуванням Дьомін пише продюсеру, що все ще сподівається з ним зробити інтерв'ю.

На що Потап відповідає Дьоміну: "Я не проти. За кордоном зараз. Повернуся і будемо робити".

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Під цим скрином їх листування Дьомін зазначив, що якщо Потап все ж дійде до нього на інтерв'ю, то тоді допитливі фанати напевно отримають відповіді на всі питання, що цікавлять їх.

Нагадаємо, раніше близький друг і колишній колега шоумена Олексій Positiff назвав ім'я жінки, яка "зіпсувала" його стосунки з Потапом, які стали поступово розвалюватися ще з часів ковіду.

Також у серпні Потапенко представив нову пісню про війну. Вона вийшла менш провокаційною в порівнянні з його треком про волонтерів, і була присвячена новому поколінню українців.

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