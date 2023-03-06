Шість разів обманював смерть: помер легендарний гітарист Lynyrd Skynyrd Гері Россінгтон

5 березня 2023 року у віці 71 року помер Гері Россінгтон - рок-легенда, батько-засновник гурту Lynyrd Skynyrd, гітарист і автор пісень. Про це повідомляється на офіційній сторінці колективу в Facebook.
"З найглибшим співчуттям і сумом ми повинні повідомити, що сьогодні ми втратили нашого брата, друга, члена сім'ї, автора пісень і гітариста Гері Россінгтона. Гері тепер зі своїми братами Skynyrd і сім'єю на небесах, і грає чудово, як завжди. Будь ласка, помоліться за Дейла, Мері, Енні і всю сім'ю Россінгтон, і поважайте приватне життя його близьких в цей важкий час", - пишуть побратими музиканта.
Гері Россінгтон був одним із музикантів, який заснував гурт Lynyrd Skynyrd у 1964 році - гурт, який став синонімом південного року та кантрі-року. Россінгтон був одним із співавторів пісні Sweet Home Alabama, яка вважається класикою року і в наші дні.
Музикант був останнім членом "оригінального" складу гурту, і до кінця своїх днів продовжував грати в Lynyrd Skynyrd.
Смерть почала наступати на п'яти Россінгтону ще в 1976 році - тоді він дивом вижив у ДТП після лобового зіткнення на автомобілі з деревом. У 1977 році разом з групою потрапив в авіакатастрофу - соліст Ронні Ван Зант, басист Стів Гейнс і бек-вокалістка Кессі Гейнс загинули, а Гарі вижив, хоч і отримав перелом обох рук, ноги, та сильні пошкодження черевної порожнини.
У 2003 році у музиканта почалися проблеми з серцем - він переніс 5 операцій. У 2015 пережив серцевий напад, а в 2021 - ще одну операцію. Причина смерті Гері Россінгтона не розголошується.
Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.
Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.
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