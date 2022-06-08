"Вона дуже хоче жити": у сестри Жанни Фріске виявили рак

Наталя і Жанна Фріске / соцмережі

Сестра відомої співачки Жанни Фріске, яка померла від пухлини головного мозку в 2015 році, Наталія Фріске розповіла про те, що їх сім'я знову зіткнулася з онкологією.

В Instagram Наталія Фріске розповів, що страшну хворобу, яка забрала свого часу відому російську співачку, тепер виявили у її двоюрідної сестри.

Наталя повідомила, що мова йде про її кузину Тетяну Гончаренко.

"Вона живе в Україні. 11 років тому у неї була онкологія грудей, але в той момент її вдалося врятувати, і ось 11 років вона була в ремісії. На жаль, зараз у неї стався рецидив, і не просто рецидив, а з метастазами в хребет і печінку. Ми зараз шукаємо будь-які способи допомоги їй. Тому що дівчинка дуже хоче жити, дівчинка молода і дуже хочеться допомогти їй", - пояснила Фріске.

Сім'я зайнялася збором коштів для двоюрідної сестри Жанни Фріске.

Двоюрідна сестра Жанни і Наталії Фріске Тетяна Гончаренко / instagram.com/kosmetolog_tatyanagoncharenko

Смерть Жанни Фріске

В середині 2013 року у співачки Жанни Фріске діагностували пухлину головного мозку - гліобластому.

Фріске проходила лікування в кращих клініках світу, в тому числі в США, Німеччині, Прибалтиці та Китаї, де лікарям вдалося домогтися тривалої ремісії.

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У певний момент лікарі прийшли до висновку, що життю Фріске більше ніщо не загрожує. У жовтні 2014 року вона повернулася в Росію.

У червні 2015 року Фріске померла від раку. Як розповів батько співачки, вона майже три місяці лежала в комі.