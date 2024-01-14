Сергій Притула розповів, як проходить військово-лікарську комісію

Український шоумен, волонтер і громадський діяч Сергій Притула має право на відстрочку від мобілізації - він є батьком трьох неповнолітніх дітей, що, згідно з українськими законами, дозволяє йому претендувати на "бронь".
Проте Притула, схоже, вирішив все ж стати на облік. В ефірі подкасту, який Сергій веде разом з українським стендапером Антоном Тимошенко, він зізнався, що проходить військово-лікарську комісію.
"У мене сьогодні був чудовий день, я проходив ВЛК. Ще не все, ще завтра", - заявив шоумен. Чи було це його особистою ініціативою, чи він отримав повістку, Притула не уточнив.
Крім того він зазначив, що співробітники ТЦК, який він відвідав, були лояльними і ввічливими по відношенню до нього. Діяч припустив, що на їхнє ставлення могла вплинути його публічність, але йому все ж хочеться вірити, що і для інших негативу менше.
"Головне, що я переконався... Коли ми про мобілізацію говоримо, дуже багато негативу навколо поведінки людей із ТЦК. Сьогодні я був у ТЦК і на ВЛК. Звичайно, можливо, моя медійна пика впливає на ставлення, але навпаки..." - розповів Сергій Притула.
Раніше новий чоловік Наді Дорофєєвої, музикант і ресторатор Міша Кацурін, показав небачений раніше весільний портрет співачки, який був зроблений незабаром після церемонії одруження.
Також стало відомо, що пісня Христини Соловій "Тримай" звучала в шоу дружини путініста Пєскова - Тетяна Навка вкрала трек в української співачки і зганьбила його перекладом на російську мову. Соловій має намір судитися.
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