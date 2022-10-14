Вважають її ніким: діти королівської сім'ї придумали принизливе прізвисько для Камілли

Маленькі онуки короля Чарльза III ставлять королеву-консорта на місце.
Після смерті королеви Великобританії Єлизавети II її старший син успадкував престол. Дружині Чарльза Каміллі Паркер-Боулз явно не позаздриш.
Як пише The Voice з посиланням на книгу "Камілла: від ізгоя до королеви-консорта", в королівській родині її вважають ізгоєм навіть діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма.
Маленькі онуки короля Чарльза III ставлять королеву-консорта на місце.
"Принци категорично проти того, щоб розлучниця Карла III і Леді Ді вважала себе повноправною мачухою і бабусею для їхніх дітей. Вони вже висловили свою думку з цього приводу, заявивши, що Камілла Паркер-Боулз ніколи не доб'ється цього статусу", - пишуть західні ЗМІ.
Повідомляється, що спадкоємці Вільяма і Кейт Міддлтон, Джордж, Шарлотта і Луї, відчули напругу в сім'ї і нарекли королеву-консорта дивним словом "гага".
А ось новоспеченого короля вони по праву вважають рідним дідусем і звуть його "дідусь Уельс", йдеться в книзі Королівського експерта Анжели Левін "Камілла: від ізгоя до королеви-консорта".
Варто відзначити, що нещодавно Букінгемський палац оприлюднив новий кадр, на якому зображено монарше сімейство.
Смерть Єлизавети II
8 вересня померла Єлизавета II. З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.
До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.
Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.
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