Путіністка у свої 47 років вирішила, що їй потрібна ще одна дитина. Тому вона скористалася послугами сурогатної матері.

Тіна Канделакі / скріншот

Одна з найбільш популярних пропагандисток Кремля, 47-річна журналістка і заступник генерального директора "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі "стала матір'ю" втретє.

Завдяки послугам сурогатної матері, вона та її чоловік, директор з особливих доручень держкорпорації "Ростех" Василь Бровко, стали батьками хлопчика.

В одному з інтерв'ю Канделакі говорила, що якщо у них з чоловіком не вийде зачати дитину, то сурогатне материнство здається їй одним із шляхів вирішення проблеми.

Мабуть, таки не вийшло. Цікаво, що буквально напередодні, її коханий чоловік-терорист Путін, який продовжує знищувати українські міста і вбивати українців, підписав закон про заборону сурогатного материнства.

Нагадаємо, раніше інша російська пропагандистка і журналістка Ксенія Собчак знову висміяла образ своєї колишньої подруги, любительки війни і тероризму, путіністки Тіни Канделакі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. Собчак опублікувала фото Канделакі в кюлотах і дивній сорочечці. Фото вона підписала так: "а є речі, які тіні йдуть. Повинні ж бути".

Варто відзначити, що Собчак ніколи не упускає можливості висміяти Канделакі за її смак. Після кожного вбрання журналістка критикує стиль путіністки, яка закликає вбивати мирних українців. І та практично завжди відповідає на "уколи" на свою адресу. Але цього разу, мабуть, вирішила промовчати.

Нагадаємо, раніше грузини організувалися у флешмоб і в його рамках звернулися до Російської пропагандистки і журналістки Ксенії Собчак.

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