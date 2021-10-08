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"Народжую": дивна Заява Мадонни розбурхала мережу

8 жовтня 2021, 11:43

8 жовтня 2021 року з'явиться на світ нове дітище 63-річної артистки.

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Мадонна радіє поповненню у творчій родині / instagram.com/madonna

Епатажна співачка Мадонна не перестає дивувати шанувальників сміливими образами, витівками і заявами. Втім, це і робить її такою особливою в очах цілого світу.

Зірка активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами останніми подіями з її життя. Так останнє фото в сторіс співачки вельми здивувало громадськість.

Вірніше не фото, а напис, яким Мадонна супроводила кадр.

На ньому артистка зображена сидячи з розкинутими ногами на туалетному столику у відвертому вбранні: мереживний корсет з глибоким декольте, коротка плісирована спідниця і колготки в сіточку.

Руками артистка обіймає свій живіт. На фото великими червоними літерами Мадонна залишила загадковий напис: "Народжую".

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Кого "народить" 63-річна Мадонна? / instagram.com/madonna

Таким чином 63-річна артистка зовсім не намагалася анонсувати поповнення в родині. 8 жовтня 2021 року вийде документальний фільм про Мадонну "Madame X", присвячений створенню однойменного студійного альбому. До цієї події і було приурочено незвичайне фото. Фільм з Мадонною транслюватиметься на Paramount+.

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Фільм з Мадонною Мадам Ікс

"Madame X" - третій рокументарі (фільми, присвячені життю артистів під час концертних турів – прим. редактора) фільм у кар'єрі Мадонни. Він висвітлює період з початку створення альбому і до кінця світового турне (концерти були скасовані через спалах COVID-19).

За словами Мадонни, Madame X - не просто гучна назва альбому. Це ім'я альтер-его співачки. Загадкова Мадам - шпигунка, яка змушена носити пов'язку на оці через поранення на завданні.

Раніше Мадонна показала, як виглядає бойфренд її прийомного сина.

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