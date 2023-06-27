Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

Голлівудська актриса Ліндсі Лохан, зірка комедій 1990-2000 років, зовсім скоро народить первістка. Як повідомляє портал TMZ, 36-річна актриса і її коханий, арабський комерсант Бадер Шаммас, в кінці літа чекають появи на світ сина.
Оскільки пара вже кілька років проживає в ОАЕ, Лохан буде народжувати в приватній клініці в місті Дубай.
"Мати Ліндсі, Діна, буде поруч з нею в Дубаї під час пологів. І деякі з братів і сестер актриси також приїдуть за кордон, щоб зустріти свого нового племінника", – розповіло джерело з оточення актриси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська актриса і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерява Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.
Також став відомий ймовірний стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.
Інші новини: