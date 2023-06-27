Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

Ліндсі Лохан очікує первістка. Актриса готується до пологів в Дубаї, куди приїдуть її батьки і брати з сестрами.

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Ліндсі Лохан вагітна / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Голлівудська актриса Ліндсі Лохан, зірка комедій 1990-2000 років, зовсім скоро народить первістка. Як повідомляє портал TMZ, 36-річна актриса і її коханий, арабський комерсант Бадер Шаммас, в кінці літа чекають появи на світ сина.

Оскільки пара вже кілька років проживає в ОАЕ, Лохан буде народжувати в приватній клініці в місті Дубай.

"Мати Ліндсі, Діна, буде поруч з нею в Дубаї під час пологів. І деякі з братів і сестер актриси також приїдуть за кордон, щоб зустріти свого нового племінника", – розповіло джерело з оточення актриси.

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