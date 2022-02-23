Російський блогер Дудь публічно підтримав Україну

Він зазначив, що як у росіянина у нього є відчуття провини за агресивні дії Росії проти України.
Російський блогер і журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну в умовах російської агресії і визнання Росією "ЛНДР".
Відповідний пост зі словами підтримки від оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
"Я виріс в Росії, Росія – моя батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, – моя максимальна підтримка в ці дні", – зазначив Дудь.
Він сказав, що як росіянин відчуває провину за агресію Росії проти України, хоч і не відповідальний за ці речі.
Також він виступив з критикою рішень президента Росії Володимира Путіна і зазначив, що він "цю владу не вибирав" і не підтримує її рішення.
Нагадаємо, рішення Путіна про визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" сколихнуло хвилю обурення серед усіх громадян України, зокрема і серед зірок. Засудили таке рішення і закликали дати спокій Україні Злата Огневич, Ірма Вітовська, Маша Єфросиніна, Ілона Гвоздьова, Руслана Личжичко та багато інших.
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