Російська співачка, яка оскандалилася "п'яним" концертом виявилася вагітна

Співачка дивно поводиться вже не в перший раз і для цього є причина.

Співачка Максим / МакЅим Vk.com

Російська співачка МакЅим (Марина Абросимова), яка кілька місяців перебувала у важкому стані через ускладнення коронавірусної інфекції, зірвала вже два власних концерти в Росії, опинилася в цікавому положенні.

Зокрема, російські телеграм-канали публікують дивні відео з виступу співачки, яка хитається і хрипить в мікрофон. Але вони також звернули увагу на те, що співачка приховує вельми кругленький живіт під широкими нарядами.

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Нагадаємо, раніше МакЅим (Марина Абросимова) зірвала власний концерт в Сочі. Глядачі порахували, що співачка вийшла п'яною і зовсім не думала про те, щоб нормально відіграти свій концерт.

За інформацією пропагандистського видання "Комсомольська правда", 18 березня співачка з'явилася на сцені з музикантами і почала співати наживо. "Точніше спробувала - голос звучав слабо, в ноти не потрапляла, рухалася повільно як загальмована. Через 20 хвилин частина глядачів почала залишати концерт, через 30 хвилин Марина (справжнє ім'я співачки - авт.) пішла зі сцени", - повідомляє видання.

Раніше також МакЅим зізналася в тому, що пережила зупинку серця. Лікарі підключили до неї апарат ЕКМО, який замінює роботу серця. За словами зірки, якби його не було, лікарям не вдалося б врятувати їй життя.

Крім того, як дівчина розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак, вона усвідомлювала той факт, що близька до смерті. При цьому вона зберігала спокій. А коли вперше після коми побачила за вікном дерева - розплакалася.

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