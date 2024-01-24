Розкішні Гаррі і Меган з'явилися на прем'єрі фільму про Боба Марлі

Пара останнім часом рідко балує шанувальників публічними виходами.

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Меган Маркл і принц Гаррі вийшли у світ / Колаж Главред, фото Instagram/meghan.markle.official

Голлівудська актриса Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі несподівано з'явилася на прем'єрі фільму "Боб Марлі: одна любов" на Ямайці в Carib Theatre в Кінгстоні.

За інформацією Page Six, вони посміхалися, йдучи рука об руку.

42-річна герцогиня Сассекська була одягнена в чорну сукню на тонких бретельках і спідницю принцеси, а 39-річний Гаррі виглядав чепуристо в темно-синьому костюмі і сорочці з білими гудзиками.

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Згідно з офіційним конспектом, біографічний фільм "святкує життя та музику ікони, яка надихала покоління своїм посланням любові та єдності".

Фото красивої пари можна подивитися тут:

Рідкісний вихід на червону доріжку відбувся одразу за ще однією церемонією, на якій з'явився принц Гаррі. Зокрема він побував на врученні премії "Живі легенди авіації" в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія, де отримав нагороду минулої п'ятниці.

Джон Траволта, який танцював з його покійною матір'ю, принцесою Діаною, в Білому домі 9 листопада 1985 року, вручив нагороду принцу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у Меган Маркл і принца Гаррі залишилося менше року до закінчення їх прибуткової угоди з потоковим сервісом Netflix, і експерти кажуть, що їхні "мрії руйнуються".

Раніше також Королівський експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

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