Ріанна може стати матір'ю-одиначкою

Співачка перебуває в шоці від того, що її чоловікові загрожує в'язниця.

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Ріанна і ASAP Rocky з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/asaprocky

Чоловікові барбадоської співачки Ріанни і матері його двох дітей A$AP Роккі може загрожувати тюремне ув'язнення.

За інформацією Heatworld.com, такі новини з'явилися після того, як стало відомо, що репер постане перед судом.

Джерело повідомило, що суперзірка Ріанна розбита серцем через перспективу стати матір'ю-одиначкою для своїх двох дітей.

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35-річний репер постане перед судом на початку січня за звинуваченням у стрільбі з напівавтоматичного пістолета в колишнього друга A$AP Relli. Прокурори заявили, що Роккі, справжнє ім'я якого Ракім Майерс, спрямував пістолет на Терелла Ефрона, також відомого як A$AP Relli, під час сварки два роки тому.

У квітні 2022 року репер не визнав себе винним і підтвердив свою невинність. Але при наявності достатньої кількості доказів для суду, обвинувальний вирок може призвести до того, що Роккі загрожує до дев'яти років тюремного ув'язнення.

За словами джерела видання, Ріанна намагається зберігати спокій і слухати адвокатів, які пообіцяли, що не дадуть йому потрапити до в'язниці.

"Йому загрожує дев'ять років, і вона Зараз в жаху", - говорить джерело.

"Якщо станеться найгірше і вони захочуть показати йому приклад, вона буде одна виховувати двох дітей", — ділиться джерело.

Нагадаємо, раніше Ріанна показала, як виглядає її фігура після других пологів поспіль. Зокрема, співачка стала рекламувати свій особистий бренд білизни Savage X Fenty.

Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни і A $ AP Rocky стало відомо через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Майерс, згідно свідоцтву про народження.

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