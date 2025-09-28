Рус
Результат "на обличчя": суддя МастерШеф показала себе до пластичної операції

Христина Трохимчук
28 вересня 2025, 12:23
Ольга Мартиновська відверто розповіла, як змінювала свою зовнішність.
Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська розповіла про пластичну операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Ви дізнаєтесь:

  • Яку пластичну операцію зробила Ольга Мартиновська
  • Скільки витрачає на ін'єкції краси зірка "МастерШеф"

Українська кулінарка та суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська відверто поділилась досвідом зміни своєї зовнішності. Шеф-кухарка не приховує, що робить ін’єкції краси та навіть зверталась до пластичних хірургів.

У відповідь на запитання підписників в Instagram Мартиновська розповіла, що після 30 років уколи краси стали для неї звичним ритуалом догляду за собою через особливості шкіри. На такі процедури вона витрачає близько 30 тисяч гривень кожні 3–4 місяці.

"Обличчям почала займатись аж в 32 роки. Можна було точно раніше з моєю мімікою, плюс у мене супер суха шкіра. Тобто, ботокс та ін'єкції для зволоження, а також ліфтингу, роблю обов'язково", — розповіла Ольга.

Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська розкрила свої секрети краси / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Ведуча уточнила, що робить ботокс, аби запобігти зморшкам, які виникають через її надмірно активну міміку. Також вона зізналася, що інколи вдається до ін’єкцій у губи, щоб скорегувати вікові зміни.

"Маю надмірно активну міміку і сильні м'язи, які постійно працюють і роблять мені страшенні зморшки.... Я ще й трішки вуста зволожую, бо вони з часом втратили оту юнацьку соковитість", — поділилась шеф-кухарка.

Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська відповіла, чи користується ботоксом / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Попри це, Мартиновська наголосила, що для неї дуже важливо зберігати природність у зовнішності. За її словами, вона намагається не захоплюватися змінами й у повсякденному житті рідко користується декоративною косметикою.

"Я люблю натуральність, важливо не переборщити. І якщо не маю зйомок, то взагалі не користуюся косметикою. Тільки доглядові штуки", — відповіла підписнику ведуча.

Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська розкрила вартість своїх косметичних процедур / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Окрім ін’єкцій, кулінарка також зробила блефаропластику — операцію з корекції повік і видалення надлишків шкіри та жиру. За словами Мартиновської, процедура коштувала їй 2500 євро. Вона навіть показала фото "до" та "після", а також поділилася своїм досвідом відновлення після операції.

"Дуже задоволена насправді. Результат "на обличчя", як то кажуть", — прокоментувала свої зміни кулінарка.

Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська до та після пластичної операції / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Раніше Главред повідомляв, що українська шеф-кухарка та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла про те, що мріє отримати пропозицію руки та серця від свого коханого, ресторатора Руслана Шибаєва. Вона поділилась, що наразі їхні стосунки можна охарактеризувати як "без зобов'язань", але вона хоче справжнє весілля.

Також Ольга Мартиновська показала, який вигляд мав її будинок після масованої атаки РФ на Київ. Квартира судді "МайстерШеф", де вона проживає з донечкою, знаходилась недалеко від місця влучання. На щастя, ведуча з дитиною у той момент не знаходились в Києві.

Про персону: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська - українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного застосунку Culinara. Співорганізаторка кулінарних книжок "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книжка", авторка "Великої кулінарної книжки" і "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

