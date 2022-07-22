Режисера Єралаша засудили на 14 років за педофілію

Ілля Білостоцький засуджений за сексуальне насильство над неповнолітніми / facebook.com/ilya.belostotsky.5

Режисер-постановник дитячого кіножурналу Єралаш і телесеріалу Слід 48-річний Ілля Білостоцький був заарештований за звинуваченням у розпусних діях по відношенню до неповнолітніх у жовтні 2020 року.

Через два роки в одному з судів Москви йому було винесено вирок - 14 років ув'язнення в колонії суворого режиму за сексуальне насильство над неповнолітніми. Про це повідомляють росЗМІ.

Суд визнав Іллю Білостоцького винним за пунктом Б частини 4 статті 132 КК РФ (дія сексуального характеру із застосуванням насильства або з використанням безпорадного стану потерпілого щодо дитини до 14 років).

У 2018 році засуджений вчинив сексуальне насильство над неповнолітнім хлопчиком. Крім того Білостоцькому було висунуто звинувачення в зберіганні дитячої порнографії, яку у режисера виявили при обшуку.

Слухання було закритим, Тож чи визнав він свою провину у злочинах - не відомо.

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Раніше на публіці зі своєю коханою з'явився 61-річний сексуально залежний Девід Духовни. Зірка серіалу Цілком таємно у відносинах з дівчиною вдвічі молодшою за нього.

Також стало відомо, що 50-річний пуерторіканський співак Рікі Мартін був звинувачений у сексуальному, фізичному та психологічному насильстві. На нього подав до суду його 21-річний племінник Денніс Аділь Санчес.

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