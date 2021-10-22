Режисер Єралаша звинувачений у педофілії та зберіганні дитячої порнографії

Ілля Білостоцький перебуває в СІЗО за звинуваченням у педофілії / facebook.com/ilya.belostotsky.5

Режисер-постановник дитячого кіножурналу Єралаш і телесеріалу Слід Ілля Білостоцький перебуває під вартою в СІЗО за звинуваченням у педофілії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на особисті джерела в правоохоронних органах. Білостоцький перебуває в СІЗО в очікуванні вироку.

"Ілля Білостоцький був затриманий в Москві за розпусні дії щодо неповнолітніх, проте пізніше звинувачення було посилено до ч.3 ст. 134 КК РФ ("статеві зносини та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку"), яка передбачає покарання до 10 років. В даний час він утримується в СІЗО",- заявляє джерело ТАСС.

За даними Telegram-каналу 112 режисера затримали ще минулого року. Пропажу Білостоцького близьке оточення пояснювало важкою хворобою, через яку той не міг виходити на зв'язок.

Також відомо, що вирок Білостоцького може бути посилений, так як при обшуку будинку затриманого була виявлена дитяча порнографія.

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Раніше стало відомо про смерть творця і художнього керівника кіножурналу Єралаш.