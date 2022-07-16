Рікі Мартін звинувачений у сексуальному насильстві над родичем

Рікі Мартін звинувачений у сексуальному насильстві / instagram.com/ricky_martin

50-річний пуерторіканський співак Рікі Мартін був звинувачений у сексуальному, фізичному та психологічному насильстві. На нього подав до суду його 21-річний племінник Денніс Аділь Санчес, повідомляє видання Marca.

За словами Санчеса, він перебував з музикантом у відносинах близько шести місяців, за час яких молодий чоловік не раз піддавався насильству з боку свого дядька-коханця.

За звинуваченням, вчиненим Санчесом, Рікі Мартіну загрожує до 50 років тюремного ув'язнення. Юристи співака вже працюють над справою і впевнені, що зможуть довести невинність свого клієнта. До того ж сам Санчес також нещодавно був звинувачений у сексуальних домаганнях до жінки.

Рікі Мартін з 2016 року перебуває у відносинах (з 2018 - в офіційному шлюбі) зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. Разом пара виховує трьох дітей: синів-близнюків Мартіна Маттео і Валентино (2008 р.н.), і спільну доньку від сурогатної матері Люсію (2018 р. н.).

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Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

Також співачка Камалія, яку негласно називають найбагатшою зіркою української естради, розповіла, що стала жертвою шахраїв.

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