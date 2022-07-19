61-річний сексуально залежний Девід Духовни показав нову подружку в два рази молодшу за нього

Девід Духовни показав нову дівчину - 29-річну Монік Пендлберрі / imdb.com

Американський актор, письменник і музикант, відомий завдяки ролям у серіалах Цілком таємно і Секс і Каліфорнія, Девід Духовни з'явився на публіці зі своєю новою дівчиною. Про це повідомляє Daily Mail.

Попередні стосунки 61-річного мачо не задалися: в кінці дев'яностих він одружився на актрисі Теа Леоні, з якою виховував двох спільних дітей. Однак підтримувати видимість ідеальної сім'ї стало неможливо в 2008 році - Духовни публічно зізнався, що страждає сексуальною залежністю. Леоні пішла від нього, а актор попрямував лікувати свою гіперсексуальність.

Після цього вони намагалися відновити сім'ю, і навіть прожили разом ще 2 роки, проте їхні стосунки остаточно зіпсувалися.

Духовни - холостяк з 2011 року (офіційно - з 2014). Після своєї залежності і вельми публічного шлюбу і розлучення з Теа Леоні, актор прийняв рішення охороняти свої відносини від сторонніх очей.

Однак нещодавно він все ж попався в об'єктиви папараці в компанії своєї нової подруги - 29-річної Монік Пендлберрі, з якою знайомий з 2017 року. Дівчина раніше працювала на його друга Халіла Рафаті. Пару застали на виході з супермаркету, де вони здійснювали покупки.

David Duchovny, 61, makes very rare outing alongside girlfriend Monique Pendleberry, 29, in LA https://t.co/1yMVQggaTZpic.twitter.com/7pPQLxJMeG — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) July 19, 2022

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