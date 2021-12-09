Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

Багатогодинні зйомки обернулися для артистки проблемами зі здоров'ям.
Співачка актриса і телеведуча Регіна Тодоренко госпіталізована з набором підозрілих симптомів.
Про це повідомила сама артистка в сторіс в Instagram. На відео дівчина виглядала вкрай змученою і нездоровою.
У Тодоренко сів голос, крім того у неї спостерігається ряд вкрай неприємних симптомів: підвищена температура, яка не збивається, ломота в тілі, запаморочення, біль у грудях, загальна слабкість і різі в горлі.
У лікарні насамперед вирішили підтвердити або виключити найочевидніше і актуальне зараз - коронавірус. За словами ведучої, перший тест виявився негативним, результати другого очікуються.
Незважаючи на погане самопочуття, Тодоренко тримається молодцем, і переживає лише про те, що до появи симптомів провела багато часу на знімальному майданчику, і сподівається, що не заразила нікого зі своєї команди.
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Раніше Регіна Тодоренко поділилася химерним інопланетним образом, в якому знімалася в постільній сцені.
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