Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

Регіна Тодоренко серйозно захворіла / instagram.com/reginatodorenko

Співачка актриса і телеведуча Регіна Тодоренко госпіталізована з набором підозрілих симптомів.

Про це повідомила сама артистка в сторіс в Instagram. На відео дівчина виглядала вкрай змученою і нездоровою.

У Тодоренко сів голос, крім того у неї спостерігається ряд вкрай неприємних симптомів: підвищена температура, яка не збивається, ломота в тілі, запаморочення, біль у грудях, загальна слабкість і різі в горлі.

У лікарні насамперед вирішили підтвердити або виключити найочевидніше і актуальне зараз - коронавірус. За словами ведучої, перший тест виявився негативним, результати другого очікуються.

Незважаючи на погане самопочуття, Тодоренко тримається молодцем, і переживає лише про те, що до появи симптомів провела багато часу на знімальному майданчику, і сподівається, що не заразила нікого зі своєї команди.

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Регіна Тодоренко лежить у лікарні через незвичайні симптоми / instagram.com/reginatodorenko

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Раніше Регіна Тодоренко поділилася химерним інопланетним образом, в якому знімалася в постільній сцені.

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