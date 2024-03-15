Розлучений Тищенко засвітився з колишньою дружиною

Чиновник не зізнається, що зупинявся в тому ж ЖК, де живе його колишня дружина.

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Тищенка засікли на прогулянці з колишньою дружиною / Колаж Главред, фото Українська правда

Скандального депутата Миколу Тищенка побачили на прогулянці з його колишньою дружиною Аллою Барановською.

За інформацією Таблоїду та розслідування УП, Тищенко, який був у справах в Ужгороді, зупинявся в тому ж ЖК, де мешкає Барановська, що на тлі чуток про фіктивне розлучення виглядає дивно.

Журналіст Михайло Ткач запитав Тищенка, який розлучився якраз перед відкриттям декларацій, чи є розірвання шлюбу фіктивним.

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"Це неправда. Це особисте питання, воно не стосується моєї роботи. Не хочу на нього відповідати", - заявив телефоном депутат.

Хто така Алла Барановська Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

На уточнювальне запитання щодо спільного проживання та побуту з Барановською в Ужгороді чиновник заявив:

"Якщо є порушення закону, звертайтеся до правоохоронних органів. Будь-які стосунки з моєю сім'єю і моїм сином, це, по-перше, з вашого боку некоректно (питати - ред.), тому що моя дитина в Україні, вся сім'я в Україні, і всім зрозуміло, де, але я публічна особа, я займаю дуже українську позицію і захищаю свою країну, як умію. На вашій совісті можуть бути питання, пов'язані з її безпекою".

Журналісти також спробували з'ясувати, кому належить квартира в Ужгороді. Тищенко сказав, що квартира орендована і він за неї не платить.

Нагадаємо, раніше позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив свою декларацію, в якій з'явилася інформація, що він отримав захмарну суму грошей у подарунок від дружини.

Раніше Алла Барановська поділилася особистою інформацією про своє здоров'я. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тепер їй знайомий новий вид болю. "Наче народжуєш дитину 24 на 7. Але якщо раніше для мене був стрес робити МРТ голови, то тепер я можу робити все тіло. Дівчатка, тримайте спину в теплі, бо вже місяць я не ходжу сама", - написала вона.

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