Волочкова, яка розлютилася, півгодини принижувала журналістку за незручні запитання

Балерина Волочкова огидно поводилася на інтерв'ю, опустившись нижче плінтуса.

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Волочкова образила журналістку / Колаж Главред, фото скріншот

Російська балерина-путіністка Анастасія Волочкова прийшла на інтерв'ю в терористичній Росії, де визвірилася на журналістку.

Вона протягом усього інтерв'ю ображає журналістку, розмовляє матом, а також намагається розхвалити свої жалюгідні досягнення.

"Російська балерина" Волочкова прийшла на інтерв'ю, де протягом 30 хвилин принижувала інтерв'юера. Вона залишилася незадоволена зовнішнім виглядом інтерв'юерки, питаннями про хайп і відео з Джигурдою і взагалі всім. За це інтерв'ю Анастасія отримала гонорар від ведучої. Вона прямим текстом говорить про те, що їй треба відсидіти в студії, щоб отримати гонорар.

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"Я просто з тобою прийшла поспілкуватися, тому що ми сусіди. Якби ти не жила на сусідній вулиці нашого селища, я б у житті не прийшла ось у це позорище", - каже Волочкова.

Волочкова постійно підкреслює свою унікальність, додає, що вона поставила ціле шоу. "Ти живеш на рівні бидла, а я живу на рівні іпостасі висоти творчого характеру", - каже Волочкова матом.

"Ви моїм життям живете, тому що воно цікаве. Якщо прибрати камери, ти кому будеш цікава", - щоразу наголошує вона. "Це не люди, а орган (неценз. - авт.) на тарілці", - каже вона.

Волочкова протягом усього інтерв'ю принижує журналістку, вибілюючи себе на її тлі. Їй явно не подобаються запитання, які ставить журналістка, і вона агресивно реагує на кожне слово дівчини.

Вона також згадує своє весілля з колишнім чоловіком і порівнює його з весіллям Кей Міддлтон і принца Вільяма. "Це було ніщо", - каже вона.

Анастасія Волочкова - останні новини:

Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину доньку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.

Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.

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