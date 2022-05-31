"Раніше Порошенко був героєм": Приходько висміяла екс-президента, пригадавши йому старий боржок

Приходько висміяла екс-президента, пригадавши йому старий боржок / скріншот

Співачка Анастасія Приходько вирішила висміяти екс-президента України Петра Порошенка, якому вдалося покинути країну лише з третього разу.

П'ятий президент у понеділок, 30 травня, все ж зміг перетнути кордон України і повідомив, що прямує на конгрес і саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Співачка не втрималася і прокоментувала епопею зі спробами п'ятого президента перетнути кордон.

"Раніше Порошенко був героєм, тому що повернувся в Україну. Тепер, судячи по стрічці в фб, Він герой, тому що поїхав з України", - написала артистка на своїй сторінці в Facebook.

скриншот

Також Приходько нагадала про інцидент, який стався з нею і політиком. Петро Порошенко використовував Анастасію Приходько у своєму відео в якості агітатора і не повідомив їй про це. Вона заявила на політика до суду, який виграла. Порошенко присудили виплатити співачці 260 тисяч гривень, проте грошей, зізналася співачка, вона так і не отримала донині.

скриншот

Раніше колишній президент України і народний депутат Петро Порошенко звернувся до Володимира Зеленського, щоб йому ніхто не перешкоджав у перетині кордону.

Читайте також: