"Раніше Порошенко був героєм": Приходько висміяла екс-президента, пригадавши йому старий боржок

П'ятому президенту України лише з третього разу вдалося покинути країну. Співачка вирішила підколоти "боржника".
Співачка Анастасія Приходько вирішила висміяти екс-президента України Петра Порошенка, якому вдалося покинути країну лише з третього разу.
П'ятий президент у понеділок, 30 травня, все ж зміг перетнути кордон України і повідомив, що прямує на конгрес і саміт Європейської народної партії в Роттердам.
Співачка не втрималася і прокоментувала епопею зі спробами п'ятого президента перетнути кордон.
"Раніше Порошенко був героєм, тому що повернувся в Україну. Тепер, судячи по стрічці в фб, Він герой, тому що поїхав з України", - написала артистка на своїй сторінці в Facebook.
Також Приходько нагадала про інцидент, який стався з нею і політиком. Петро Порошенко використовував Анастасію Приходько у своєму відео в якості агітатора і не повідомив їй про це. Вона заявила на політика до суду, який виграла. Порошенко присудили виплатити співачці 260 тисяч гривень, проте грошей, зізналася співачка, вона так і не отримала донині.
Раніше колишній президент України і народний депутат Петро Порошенко звернувся до Володимира Зеленського, щоб йому ніхто не перешкоджав у перетині кордону.
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