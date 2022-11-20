П'яний дебош і ОМОН: концерт Лоліти закінчився грандіозним скандалом

Концерт Лоліти довелося зупиняти спецназу, повідомила співачка.
Концерт співачки Лоліти Мілявської у російському Санкт-Пербурзі закінчився грандіозним скандалом.
Кілька шанувальників Лоліти накачалися спиртним і відмовилися залишати зал, а потім в п'яному угарі затіяли бійку. Охорона не змогла розняти бешкетників, і на місце довелося викликати спецназ.
"Після просто божевільного концерту в Пітері, який, правда, закінчився викликом ОМОНу, все було казково! Приїхав мій коханий хлопець з Москви на концерт і після поїхав, тому що у нього ділові зустрічі", - повідомила Мілявська.
Нагадаємо, раніше Лоліта висловилася з приводу своєї ідентифікації на російській естраді. Зокрема, виступаючи на концерті в Єкатеринбурзі, Лоліта назвала себе і співака-"путініста" Григорія Лепса "останніми артистами на російській естраді".
Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.
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