П'яний дебош і ОМОН: концерт Лоліти закінчився грандіозним скандалом

Лоліта Мілявська / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Концерт співачки Лоліти Мілявської у російському Санкт-Пербурзі закінчився грандіозним скандалом.

Кілька шанувальників Лоліти накачалися спиртним і відмовилися залишати зал, а потім в п'яному угарі затіяли бійку. Охорона не змогла розняти бешкетників, і на місце довелося викликати спецназ.

"Після просто божевільного концерту в Пітері, який, правда, закінчився викликом ОМОНу, все було казково! Приїхав мій коханий хлопець з Москви на концерт і після поїхав, тому що у нього ділові зустрічі", - повідомила Мілявська.

Нагадаємо, раніше Лоліта висловилася з приводу своєї ідентифікації на російській естраді. Зокрема, виступаючи на концерті в Єкатеринбурзі, Лоліта назвала себе і співака-"путініста" Григорія Лепса "останніми артистами на російській естраді".

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

Читайте також: