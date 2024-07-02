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Поліція не видала: ексчоловік путіністки Сніжани Єгорової не зміг побачити дітей у Туреччині

Олена Кюпелі
2 липня 2024, 15:04
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Мухарський розповів, що не зміг побачити своїх дітей, яких йому народила путіністка Єгорова.
Мухарський розповів, як Сніжана Єгорова зраджувала
Мухарський розповів, як хотів побачити дітей, але не зміг / Колаж Главред, фото Facebook

Колишній чоловік істеричної зрадниці Сніжани Єгорової, яка обожнює терориста Путіна, що напав на Україну Антон Мухарський, спробував у Туреччині зустрітися зі своїми дітьми.

Як відомо, вони проживають з Єгоровою, яка виїхала до Туреччини і продовжує вже звідти поливати брудом свою країну. За словами Мухарського,

він був на благодійному заході в Туреччині. Тому він хотів нарешті побачити своїх двох синів і доньку, але не вийшло.

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"Я звернувся до українського консульства в Анталії з проханням надати адресу проживання моїх дітей у Туреччині. Через юриста були пророблені певні дії, але держава Туреччина не видає особистих даних. Тому я не побачив своїх дітей, бо не знаю, де вони проживають", - розповів Мухарський в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Хто така Сніжана Єгорова

Сніжана Єгорова - колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці.

Після анексії Криму Росією і початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжану Єгорову занесли до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

Мухарський додав, що він не намагався напередодні поїздки зв'язатися з колишньою дружиною, оскільки вони давно не підтримують стосунків.

"Це неможливо, так, як неможливо помиритися з Путіним. Історія нашої сім'ї - це як історія взаємовідносин двох країн, України і Росії, в такій перспективі останніх 10-15 років", - додав він.

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Зазначимо, раніше путіністка Єгорова відверто опускає свою старшу доньку Стасю Ровінську, яка припинила спілкування зі своєю блаженною матір'ю, якраз через її зрадницьку позицію.

Нагадаємо, раніше, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком і трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

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