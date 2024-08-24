Наташа Корольова стала щасливою свекрухою невістки-стриптизерки.

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Наташа Корольова розщедрилася на зуби для невістки/ колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Путіністка і зрадниця України, позбавлена смаку і безголоса співачка Наташа Корольова одружила свого єдиного сина Архипа, якого вона народила від "офіцера"-стриптизера на прізвисько Тарзан.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, її син пішов стопами матері і одружився з беззубою стриптизеркою на ім'я Мелісса. У мережі не раз обговорювали те, що в "зоряній родині" у молодої дружини відсутні передні зуби.

Коментатори не раз висміювали Корольову і те, що та не може вставити зуби майбутній невістці.

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Путіністка Корольова вставить зуби невістці / Фото 7днів

Що ж, до весілля Корольова таки розщедрилася і вставила зуби новій сімейній стриптизерці Мелісі.

Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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