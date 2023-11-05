"Нехай їх Бог береже": рідкісне фото веселого Залужного з дружиною зачарувало українців

У мережі з'явилося рідкісне фото Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з дружиною Оленою.
Милим знімком на своїй сторінці в Facebook поділився екс-депутат України Борислав Береза.
Можна припустити, що фото було зроблено в кабінеті Залужного. На фото Головнокомандувач ЗСУ з дружиною позують на тлі українського прапора і портрета Залужного.
Українці були захоплені сімейним фото Головнокомандувача ЗСУ з дружиною.
"Дуже красива пара! Які вони симпатичні!", "Дай, Боже, їм сили!", "Дякую за захист!", "Нехай їх Бог береже", "Які красиві і схожі між собою", "Ви кращий! Ми віримо!", - писали в коментарях до публікації.
Нагадаємо, що Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до Днів Народження. Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину.
Також повідомлялося, що Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам. Там він привітав бійців з Днем морської піхоти і вручив їм нагороди. Також Зеленський опублікував фото нагородження українських військовослужбовців.
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