"Нехай їх Бог береже": рідкісне фото веселого Залужного з дружиною зачарувало українців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дуже рідко публікує фото з дружиною Оленою.

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Валерій Залужний з дружиною / Фото: соцмережі

У мережі з'явилося рідкісне фото Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з дружиною Оленою.

Милим знімком на своїй сторінці в Facebook поділився екс-депутат України Борислав Береза.

Можна припустити, що фото було зроблено в кабінеті Залужного. На фото Головнокомандувач ЗСУ з дружиною позують на тлі українського прапора і портрета Залужного.

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Українці були захоплені сімейним фото Головнокомандувача ЗСУ з дружиною.

Залужний з дружиною / Фото: facebook.com/borislav.bereza

"Дуже красива пара! Які вони симпатичні!", "Дай, Боже, їм сили!", "Дякую за захист!", "Нехай їх Бог береже", "Які красиві і схожі між собою", "Ви кращий! Ми віримо!", - писали в коментарях до публікації.

Коментарі під фото Залужного з дружиною / скріншот

Коментарі під фото Залужного з дружиною / скріншот

Коментарі під фото Залужного з дружиною / скріншот

Нагадаємо, що Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до Днів Народження. Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину.

Також повідомлялося, що Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам. Там він привітав бійців з Днем морської піхоти і вручив їм нагороди. Також Зеленський опублікував фото нагородження українських військовослужбовців.

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