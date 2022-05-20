Пугачова - велика, а Галкіна не чекають: путініст Лепс висловився про повернення Примадонни в РФ

Григорій Лепс вважає, що Алла Пугачова повернеться в рф / Колаж

Путініст Григорій Лепс на прес-конференції для пропагандистського каналу ТАСС заявив про свою впевненість у тому, що Алла Пугачова повернеться в рф.

Раніше Примадонна разом з сім'єю поспішно покинула країну-агресора і перебралася до Ізраїлю через антивоєнні висловлювання її чоловіка - шоумена і коміка Максима Галкіна.

Незважаючи на те що він відкрито висловлює свій протест проти війни в Україні і військової політики кремля, прийнято вважати за замовчуванням, що Алла Борисівна підтримує думку чоловіка.

Між тим вона за весь час повномасштабного військового вторгнення рф в Україну жодного разу публічно не обмалювала свою громадську, політичну чи морально-етичну позицію щодо цього. На прямі питання про повернення в рф Пугачова воліє жартувати, що дає пропутінським зіркам простір для міркувань і мрій.

Так рашист Лепс впевнений, що Примадонна планує повернутися на батьківщину, і, ймовірно, підтримувати путіна на "Z-концертах": "Навіщо відразу ставити ярлики? Пугачова - велика артистка. Може просто людина відпочиває. Від неї не було заяв ніяких в ту чи іншу сторону. Люди повернуться на батьківщину, будуть працювати, і працювати добре".

Між тим своєю плутаною і злегка нескладною промовою він натякнув, що Галкіна в рф не чекають, а його позицію - засуджують.

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Раніше впевненість у тому, що Пугачова з Ізраїлю повернеться назад до Росії, висловив Лев Лещенко - артист з когорти старої гвардії фанатів путіна і ненависників України.

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