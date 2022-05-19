"Вона патріот і громадянин Росії": Лев Лещенко назвав причину втечі Пугачової в Ізраїль

Лев Лещенко назвав причину втечі Пугачової в Ізраїль / скріншот

Все більше російських артистів висловлює думку щодо війни, яку Путін розв'язав в Україні. Одним з них став Максим Галкін, але дружина шоумена співачка Алла Пугачова все ще мовчить про вторгнення РФ.

Разом з дітьми вони вже три місяці живуть в Ізраїлі, але можуть повернутися в Росію. Про це заявив Лев Лещенко в коментарі російським ЗМІ.

Він вважає, що Примадонна поїхала до Ізраїлю, щоб "підлікуватися", а не через війну, яку розв'язав Путін в Україні.

"А який сенс їхати, поясніть мені, будь ласка. Це щось вирішує в житті? Я вважаю, що Пугачова — патріот і громадянин Росії і буде її громадянином до кінця днів своїх. Я в цьому анітрохи не сумніваюся, оскільки розмовляв з нею раніше. Більш глибокої людини, люблячої свою країну, я не знаю", - заявив співак.

читайте також"Несправедливо Галкіна мочать": Собчак подякувала Кіркорову за рознос пропагандистки СимоньянТим часом російська журналістка Ксенія Ларіна запевняє, що виступати з протестом для артистів РФ загрожує хвилею хейта.

"Ніяких авторитетів вже немає. Чекаю, що з дня на день будуть топтати Аллу Борисівну, нашу священну корову у високому сенсі слова. Якщо вже Максима Галкіна вони затоптали, вимагають позбавити звань і концертів...", - заявила вона.

Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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