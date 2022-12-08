"Пташка" Поліщук показала рідкісне фото красеня-брата

Парамедик з Азова підтримувала бойовий дух товаришів своїм чистим співом. Тепер вона надихає співвітчизників своїм прикладом мужності.

Катерина 'Пташка' Поліщук показала, як виглядає її брат / t.me/ptahosavrik

Український парамедик Катерина Поліщук, яка служить в гарнізоні "Госпітальєри" під позивним 'Пташка', була звільнена з російського полону 21 вересня.

Відтоді 21-річна дівчина займається відновленням фізичного та психологічного здоров'я, бере участь у благодійних концертах та активно волонтерить.

Про особисте Пташка розповідає мало та неохоче, проте нещодавно на своєму каналі в Telegram вона показала рідкісне фото свого брата - селфі, яке вони разом зробили в автомобілі.

"Чи схожі ми з братом? І так, з днем ангела мене", - підписала знімок Катерина.

Підписники парамедика відзначають, що найбільше у брата та сестри схожі очі - такі ж блакитні, глибокі і добрі. Також фанатам Пташки припала до душі зовнішня привабливість молодого чоловіка.

Катерина 'Пташка' Поліщук дуже схожа зовні на свого брата / t.me/ptahosavrik

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також популярний телеведучий Данель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити в руки до ворога.

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