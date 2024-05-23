Протверезіла: Волочкова несподівано підлизалася до Пугачової

Гордість терористичної Росії, "російська балерина" Анастасія Волочкова, яка не перестає дивувати своїми витівками, несподівано позитивно висловилася щодо російської співачки Алли Пугачової, яка не пішла на угоду з совістю і засудила військове вторгнення Росії в Україну.
За даними пропагандистських ЗМІ, скандальна балерина назвала Пугачову "легендою", а також зізналася, що захоплюється творчістю Алли Борисівни.
"Усі її пісні просякнуті сенсом справжнім. І звичайно, вони не можуть не западати в душу. Я завжди висловлюю захоплення творчістю Алли Борисівни", - видала Волочкова, яка підтримує вторгнення Росії в Україну.
Хто така Анастасія Волочкова?
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Тим часом, думка балерини, яка спивається, навряд чи цікавить Пугачову, навіть незважаючи на рідкісну появу світлих думок у голові Волочкової.
Анастасія Волочкова - останні новини
Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину дочку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.
Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.
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