Протверезіла: Волочкова несподівано підлизалася до Пугачової

Анастасія Волочкова видала одну адекватну думку за довгий період часу.

https://glavred.net/stars/protrezvela-volochkova-neozhidanno-podlizalas-k-pugachevoy-10567505.html Посилання скопійоване

Анастасія Волочкова несподівано похвалила Аллу Пугачову / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Гордість терористичної Росії, "російська балерина" Анастасія Волочкова, яка не перестає дивувати своїми витівками, несподівано позитивно висловилася щодо російської співачки Алли Пугачової, яка не пішла на угоду з совістю і засудила військове вторгнення Росії в Україну.

За даними пропагандистських ЗМІ, скандальна балерина назвала Пугачову "легендою", а також зізналася, що захоплюється творчістю Алли Борисівни.

"Усі її пісні просякнуті сенсом справжнім. І звичайно, вони не можуть не западати в душу. Я завжди висловлюю захоплення творчістю Алли Борисівни", - видала Волочкова, яка підтримує вторгнення Росії в Україну.

відео дня

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Тим часом, думка балерини, яка спивається, навряд чи цікавить Пугачову, навіть незважаючи на рідкісну появу світлих думок у голові Волочкової.

Анастасія Волочкова - останні новини

Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину дочку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.

Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред