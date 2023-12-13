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"Просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя": Астаф'єва пояснила, чому її заблокували Потап і Лобода

Дмитро Відоменко
13 грудня 2023, 12:01
Популярна співачка, телеведуча і актриса Даша Астаф'єва, під час війни стала волонтером, розповіла, чому посварилася з Потапом і Лободою.
Астаф'єва, Лобода, Потап
Астаф'єва каже, що знаходиться в конфлікті з Лободою і Потапом / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська поп-співачка Даша Астаф'єва (колишня солістка гьорлз-бенду NikitA) останнім часом більш відома як волонтер, розповіла, чому вступила в конфлікт з колегами по цеху типу Потапа і Світлани Лободи.

"Коли Потап співає, що він такий класний волонтер і десь притисне волонтерку вночі, думаю, що кожній людині, яка жила в підвалі кілька місяців, просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя. Він мене, до речі, за критику заблокував. Я публічно говорила і кажу ‒ такі пісні неприємно чути навіть мені, хоча не вважаю себе якимось особливим волонтером. Але залишаюся в країні і роблю що можу. Я б теж могла співати на сцені, подорожувати по світу і відпочивати на сонечку на ті чималі гроші, які заробляла. Але, люди, зараз не час!",- сказав він.

Схожа історія конфлікту у Астаф'євої і з Лободою.

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"За те, що, коли вона почала сунутися в Україну, нагадала їй слова про те, що на початку вторгнення заявляла, що "Ми – маленькі люди", мовляв, не можемо ніяк вплинути на ситуацію. А я не вважаю нас такими, росіян – так. А згадати українців, які залишилися і роблять вигляд, що це не війна, а "Визвольна операція"? Коли я про них нагадувала, вони навіть намагалися зі мною розібратися. Коли бомбили Харків, написала солісту з групи Artik & Asti, а він мені відповів: "Я – із Запоріжжя". Кажу: "Так їдь – подивися, що залишилося від твого Запоріжжя. Чому не підтримуєте? Ви ж українці!". Я тоді кілька днів, не відходячи від телефону, писала всім, кого знала. Це тоді, коли я ще не допомагала на кухні – у мене був час", ‒ сказала вона.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

Проте, коли 30 вересня Настя Каменських дала в Києві перший великий сольний концерт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Потап його не відвідав.

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Світлана Лобода Потап Даша Астафьева війна Росії та України
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